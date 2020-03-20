В России отменят ввозные пошлины на электрокары

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До конца будущего года в России будут отменены ввозные пошлины на электрифицированные транспортные средства. Такая мера призвана дать толчок для создания новой инфраструктуры.

Сообщается, что нулевая ставка ЕАЭС будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц, которые ввозят на территорию Российской Федерации электрифицированные автомобили.

На данный момент в стране есть планы о возведении около 440 так называемых «быстрых» и около 330 «медленных» зарядных станций для экологического транспорта. Они должны планомерно расположиться в тридцати крупнейших городах, а также вдоль центральных магистралей. Однако, несмотря на все попытки правительства увеличить долю электрокаров на рынке, пока что импорт таких машин в РФ невелик.