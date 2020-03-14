В России найден самый дорогой Geely Atlas

Фото: “Китайские автомобили”

Ценообразование китайских автомобилей часто вызывает бурные споры в Сети относительно того, может ли продукция «поднебесного» автопрома стоить, как машины европейских автопроизводителей.

Накануне журналистам портала «Китайские автомобили» удалось найти самый дорогой в России кроссовер Geely Atlas. Несмотря на то, что стоимость этой модели в максимальной комплектации равна 1 миллиону 735 тысячам рублей, журналисты обнаружили в одном из столичных автосалонов «Атлас», стоимость которого составляет более 2 миллионов рублей, а если быть точнее – 2 миллиона 53 тысячи 543 рубля. Это кроссовер в максимальном исполнении Luxury 4G, оборудованный 1,8-литровым мотором и «Яндекс.Авто», а также некоторыми дополнительными опциями от дилера.

Дополнительные 318 тысяч 543 рубля при покупке этой машины предлагается заплатить за необычный матовый цвет с контрастными ярко-красными элементами декора на бамперах, порогах и радиаторной решетке, а также за тонировку задней полусферы, скрытый видеорегистратор и электропривод пятой двери.