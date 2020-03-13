В Подмосковье сфотографировали новый Audi A3 в кузове седан

Компания Audi готовится к выходу в продажу нового поколения седана A3, который должен появиться в след за хэтчбеком, представленном на прошлой неделе.

На днях тестовый прототип 4-дверки был заснят на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Фотографиями с обкатки нового седана A3 поделился с журналом «Авторевю» один из его читателей.

Судя по опубликованным снимкам, закамуфлированный прототип новой A3 в 4-дверном кузове сохранит пропорции предшественника. То же самое можно сказать и о геометрии, поскольку колесная база хэтчбека, представленного ранее, не изменилась, составляя те же 2637 мм. При этом передняя часть кузова у седана и 5-дверного «хэтча» выглядит практически одинаково.

Официальный дебют новой генерации Audi A3 состоится этим летом. В продажу в России седан поступит в 2021 году. Недавно показанный хэтчбек A3 доберется до нашей страны к концу этого года.