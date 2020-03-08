В Казахстане продают 6-колесный вездеход на базе Mitsubishi Delica

Фото: Kolesa.kz

На продажу в Казахстане выставлен уникальный 6-колесный вездеход, созданный жителем города Актобе на базе старенького минивэна Mitsubishi Delica 1997 года выпуска. Автомобиль не только получил шесть огромных колес, позволяющих ему передвигаться даже по самому серьезному бездорожью, но и полностью переоборудованный интерьер.

Каждая из установленных на «Делику» покрышек на низком давлении больше метра в диаметре и полметра в ширину. Правда у такого решения есть и минус – боковая сдвигающаяся дверь теперь не функционирует, поэтому доступ в автомобиль осуществляется либо черед пассажирскую дверь, либо через дверь багажного отделения.

В салоне модифицированного минивэна был установлен складной столик и несколько ящиков для хранения всего, что может пригодиться в путешествии по местам, где людей можно встретить крайне редко.

Приводит в движение монстр-трак стоковый 2,8-литровый турбодизель на 140 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия.

За свою уникальную «Делику» владелец просит 5 миллионов тенге, но не исключает возможность торга. В пересчете на российскую валюту стоимость автомобиля составляет 895 тысяч рублей по текущему курсу.