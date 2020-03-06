Уникальный «Москвич-415С» показали впервые после реставрации

От
Алексей Шмидт
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Уникальный «Москвич-415С» показали впервые после реставрации
Фото: Simonov Motors

После 40-летнего пребывания на дачном участке в Калужской области уникальный внедорожник «Москвич-415С» пережил реставрацию, в ходе которой его вернули практически в первоначальный вид. Накануне в Сеть выложили первые фотографии автомобиля, над восстановлением которого работали два с половиной года специалисты мастерской «Симонов Моторс».

Напомним, что «Москвич-415С», родственником которого являлся «Москвич 4×4», представляет собой один из вариантов легкого внедорожника, созданием которого начали заниматься инженеры завода «МЗМА» еще в конце 50-х годов прошлого столетия. Автомобиль должен был стать отечественным аналогом американского вездехода «Виллис». Предсерийный вариант «Москвич-415С» в будущем перерос в финальный «Москвич-2150». 

Уникальный «Москвич-415С» показали впервые после реставрации

Прототип, прошедший реставрацию, был создан в 1973 году. Он отличается от открытой модели Москвич-415» визоизмененным оформлением передней части кузова, более мощным мотором от «Москвич-412» и другой трансмиссией, специально разработанной для этой модели.

Уникальный «Москвич-415С» показали впервые после реставрации

До наших дней автомобиль сохранился лишь благодаря тому, что его выкупил один из сотрудников «АЗЛК». Несколько десятилетий прототип хранился на дачном участке его владельца в Калужской области, после чего попал в руки реставраторам в 2017 году. 

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