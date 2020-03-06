Фото: Simonov Motors

После 40-летнего пребывания на дачном участке в Калужской области уникальный внедорожник «Москвич-415С» пережил реставрацию, в ходе которой его вернули практически в первоначальный вид. Накануне в Сеть выложили первые фотографии автомобиля, над восстановлением которого работали два с половиной года специалисты мастерской «Симонов Моторс».

Напомним, что «Москвич-415С», родственником которого являлся «Москвич 4×4», представляет собой один из вариантов легкого внедорожника, созданием которого начали заниматься инженеры завода «МЗМА» еще в конце 50-х годов прошлого столетия. Автомобиль должен был стать отечественным аналогом американского вездехода «Виллис». Предсерийный вариант «Москвич-415С» в будущем перерос в финальный «Москвич-2150».

Прототип, прошедший реставрацию, был создан в 1973 году. Он отличается от открытой модели Москвич-415» визоизмененным оформлением передней части кузова, более мощным мотором от «Москвич-412» и другой трансмиссией, специально разработанной для этой модели.

До наших дней автомобиль сохранился лишь благодаря тому, что его выкупил один из сотрудников «АЗЛК». Несколько десятилетий прототип хранился на дачном участке его владельца в Калужской области, после чего попал в руки реставраторам в 2017 году.