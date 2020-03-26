УАЗ «Профи» превратили в кемпер для путешествий

Фото: Camper33

Компания Camper33, базирующаяся во Владимире, представила новый автомобильный кемпер, предназначенный для путешествий. Машина спроектирована на базе полноприводного УАЗ «Профи».

Автомобиль оснастили санузлом с душевой кабиной (120-литровый бак) и полноценным сливом грязной воды в 95-литровый отсек. Кроме санузла автокемпер укомплектован всеми необходимыми атрибутами для длительных путешествий: холодильником, микроволновой печью, газовой плитой, водонагревателем, телевизором, отопителем Webasto и даже кондиционером.

Приводит в движение дом на колесах на базе «УАЗ» 2,7-литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. В связке с ним работает МКПП и полноприводная трансмиссия.

Стоимость нового автомобильного кемпера составляет от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Напомним, что ценник на обычный коммерфеский фургон УАЗ «Профи» с однорядной кабиной начинается от 834 тысяч 900 рублей.