У Porsche пока не выходит электрифицировать Boxster и Cayman

Фото: Porsche

Компания Porsche столкнулась с рядом трудностей в процессе попыток электрифицировать свои спортивные автомобили 718 линейки.

Как оказалось, аккумуляторные батареи, которыми на данный момент комплектуют машины производители, слишком массивные и тяжёлые, чтобы устанавливать их в компактные двухдверные Boxster и Cayman. Сейчас в фирме работают над несколькими прототипами с электрическими установками, чтобы модернизировать их и усовершенствовать. Однако, до сих пор не было принято окончательного решения по поводу того, будет ли вообще линейка 718 переведена на электротягу.

При этом, представители фирмы рассказывают, что если появится технология, позволяющая сделать батареи легче, то вопрос о серийном выпуске спорткаров без ДВС будет сразу же решён в положительную сторону. Но, к сожалению, пока об этом говорить слишком рано.