У Porsche пока не выходит электрифицировать Boxster и Cayman

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Михаил Романенко
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У Porsche пока не выходит электрифицировать Boxster и Cayman
Фото: Porsche

Компания Porsche столкнулась с рядом трудностей в процессе попыток электрифицировать свои спортивные автомобили 718 линейки.  

Как оказалось, аккумуляторные батареи, которыми на данный момент комплектуют машины производители, слишком массивные и тяжёлые, чтобы устанавливать их в компактные двухдверные Boxster и Cayman. Сейчас в фирме работают над несколькими прототипами с электрическими установками, чтобы модернизировать их и усовершенствовать. Однако, до сих пор не было принято окончательного решения по поводу того, будет ли вообще линейка 718 переведена на электротягу.

У Porsche пока не выходит электрифицировать Boxster и Cayman

При этом, представители фирмы рассказывают, что если появится технология, позволяющая сделать батареи легче, то вопрос о серийном выпуске спорткаров без ДВС будет сразу же решён в положительную сторону. Но, к сожалению, пока об этом говорить слишком рано.

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