Фото: Lexus

Эпидемия коронавируса стала причиной будущего сокращения производства машин марки Lexus. Об этом сообщили официальные представители головного бренда – Toyota. Выпуск машин Lexus с 16 марта снизится на 6 процентов. Ограничение будет действовать две недели.

Причина такого решения – коронавирус, вызвавший падение спроса на автомобили в Китае. Так, в феврале этого года на втором по значимости для себя рынке Toyota удалось реализовать всего 23 тысячи 800 машин, что на две трети меньше, чем было годом ранее. Всего же с начала 2020 года продажи Toyota и Lexus в КНР снизились на 25 процентов – до 169 тысяч машин.

Еще одной автомобильной компанией, которую затронет текущая эпидемия, может стать Nissan, испытывающий нехватку комплектующих на своих заводах. Задержки с поставкой деталей связаны с простоем предприятий в Китае.