Toyota сертифицировала новый Highlander в России

Фото: Toyota

Компания Toyota получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую генерацию своего полноразмерного кроссовера Highlander, дебютировавшего весной прошлого года на автовыставке в Нью-Йорке.

Согласно информации, опубликованной в документе, поставки нового «Хайлендера» в Россию по-прежнему будут осуществляться с американского предприятия Toyota в Индиане. Продавать у нас кроссовер будут с дефорсированным 249-сильным бензиновым «атмосферником» на 3,5-литра, работающим в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссий и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

Габариты новой генерации Highlander для РФ будут следующими: 4966 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм. Размер колесной базы составит 2850 мм.

Сроки старта поставок новых «Хайлендеров» в Россию пока не называются. Предполагается, что продажи кроссовера стартуют в РФ не раньше 2021 года.