Toyota не смогла презентовать кроссовер на базе Yaris

Фото: Toyota

Компания Toyota не смогла провести онлайн-премьеру нового компакт-кроссовера, спроектированного на базе хэтчбека Yaris. Дебют этой модели был перенесен на несколько месяцев.

Напомним, что коронавирус COVID-19 послужил причиной отмены Женевского автосалона, но это не помешало некоторым производителям провести онлайн-презентации своих новых моделей. Одними из последних свои новинки должны были показать Toyota и Lexus, но этого не произошло. В Toyota главной премьерой планировал стать компактный «паркетник» на платформе Yaris.

Официальные представители японской марки подтвердили, что презентации нового компакт-кроссовера в ближайшее время не состоится. Дебют этой модели перенесут на несколько недель или месяцев. Причины такого решения – не называются.

Работы над новым компактным кроссовером «Тойота» стартовали год назад. Автомобиль выйдет в продажу в 2020 году. Несмотря на одинаковую платформу «паркетник» будет отличаться от хэтчбека Yaris не только увеличенным клиренсом, но и абсолютно другим дизайном.

В модельной линейке японской марки новый кроссовер займет место на ступень ниже модели CH-R. Производством новинки займется завод «Тойота» во Франции.