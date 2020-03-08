ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россиянки

Фото: Hyundai

Международный женский день официально наступил. В честь праздника эксперты портала «Autospot» назвали десятку самых популярных автомобилей, которые россиянки приобретали онлайн через их сервис за минувший год.

Оказалось, что самыми любимыми среди представительниц слабого пола нашей страны почти безраздельно являются автомобили южнокорейских автопроизводителей. Восемь из десяти позиций в этом рейтинге заняли модели Hyundai и Kia.

На первой строчке в этом ТОП-е расположился бюджетный кроссовер Hyundai Creta с долей в 12,7%. На второй позиции идет Hyundai Solaris – 8,3%. Третье и четвертое места достались Kia Sportage и MPV Soul – 6,7% и 6,4% соответственно. Пятым стал Kia Rio с национальной долей в 6 процентов.

Далее расположились: Skoda Kodiaq (5,8%), Kia Optima (5,7%), Skoda Rapid (5,6%), Kia Rio X-Line (5,3%), а замкнул десятку самых популярных автомобилей среди женского пола нашей страны Hyundai Tucson (4,4%).