Tesla провела свой собственный мини-автосалон

Фото: Tesla

Не так давно стало известно о том, что компанию Tesla не допустили к участию в автосалоне в Канзас-Сити.

Как оказалось, причиной невозможности американской компании продемонстрировать свои транспортные средства является то, что организаторы торжества решили допускать к мероприятию только компании, чьи дилеры находятся на удалении до 16 километров от места проведения события. А вот ближайший автосалон Tesla находился на 2 километра дальше. И именно из-за этого фирме отказали в участии.

Однако, эта новость очень расстроила почитателей бренда. И они решили организовать свою собственную выставку прямо на парковке рядом с местом проведения автосалона. Для всех посетителей мероприятия энтузиасты предлагали пройти бесплатный тест-драйв и оценить преимущества автомобилей. К слову, такая инициатива привлекла немало клиентов. В общей сложности услугой тест-драйва воспользовалось более 130 человек. И некоторые из них всерьёз решили задуматься о покупке электрокаров Tesla.