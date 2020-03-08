Суперконструкция кузова Hyundai Creta выдерживает двух слонов

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Официальные продажи новой Hyundai Creta в Индии стартуют уже 17 марта. Чтобы выделиться на фоне с новоиспеченным конкурентом Kia Seltos пресс-служба индийского офиса «Хендэ» поделилась некоторой особенностью силовой конструкции кузова второй генерации Creta.

По словам представителей Hyundai жесткость «суперструктуры» кузова новой Creta, выполненной из 74,3% усовершенствованной высокопрочной стали, настолько велика, что способна выдержать вес двух взрослых африканских слонов (это около 5400 кг). Если это действительно правда, то новая «Крета» станет одним из самых безопасных кроссоверов в своем сегменте.

При этом в Hyundai утверждают, что Creta не единственная модель в линейке марки, которая обладает таким прочным монококом. Усиленный монокок есть и у седана Elantra, который способен выдержать вес еще 7 таких автомобилей, размещенных сверху.

Напомним, что продавать новую Hyundai Creta в Индии планируется с тремя вариантами двигателей: 1,5-литровым бензиновым агрегатом, 1,5-литровым турбодизелем и 1,4-литровым бензиновым турбомотором. Для полуторалитровых двигателей будут доступны как МКПП, так и «автомат», в то время как для 1,4-литрового “движка” предложат только 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что в России Hyundai Creta также скоро обновится, но изменения кроссовера будут носить исключительно косметический характер. В остальном же это будет прежняя “Крета” с той же линейкой двигателей и трансмиссий.

Обновленная Hyundai Creta для России. Фото: Hyundai

Когда до нашей страны доберется вторая генерация этой модели – пока неизвестно.