Стало ясно, когда с конвейера сойдёт последний BMW i8

Фото: BMW

Немецкая фирма сообщила, что сборка автомобилей будет окончена уже 7 апреля текущего года. Это действительно очень значимое событие для бренда, к которому даже была приурочена фотосессия.

Отметим, что о решении отказаться от BMW i8 стало известно в конце 2019 года. В большинстве стран уже невозможно оформить заказ на эту модель. А вот в России приобрести BMW i8 ещё можно, но она не пользуется большим спросом. Стоимость машины составляет 9 миллионов 910 тысяч рублей. В прошлом году на отечественном рынке было реализовано всего 10 таких суперкаров.

Отметим, что на рынок автомобиль впервые вышел 6 лет назад. Гибридная версия имела мощность ДВС в 231 лошадиную силу, и отдачу электромотора в 131 лошадиную силу. В ходе последней модернизации электродвигатель был форсирован до 143 лошадиных сил. Только на электротяге авто может проехать до 35 километров.