Стало известно, сколько будет стоить Geely Coolray в России

Фото: Geely

Старт продаж новых автомобилей назначен на конец текущего месяца.

Машина в версии Luxury будет продаваться по цене от 1 миллиона 290 тысяч рублей. В этом случае автомобиль будет оснащаться шикарной светодиодной оптикой, дисками на 18 дюймов, климат-контролем, панорамной крышей, нескольким ассистентами для водителя, а также подогревом рулевого колеса и сидений. В интерьере будет преобладать отделка экокожей.

Комплектация Flagship обойдётся на 160 тысяч дороже. Она будет выделяться от базовой Geely Coolray наличием камер кругового обзора, мониторингом слепых зон, системой автоматической парковки. Помимо этого, внешне усовершенствованное авто будет отличаться красными тормозными суппортами, а также декоративной отделкой, имитирующей карбон. В интерьере будет установлена приборная панель цифрового типа с диагональю в 7 дюймов.

Спортивная Coolray Flagship Sport будет стоить полтора миллиона рублей. Помимо всего, что получит прошлая версия, авто будет оснащаться спойлером, стильными накладками чёрного цвета на корпусах зеркал, а также двухцветным окрасом кузова. Сколько будет стоить базовая версия авто – пока не сообщается.