Фото: Kia

Сейчас новый кроссовер Kia Seltos продается в России только в одном варианте исполнения с 2-литровым двигателем и бесступенчатой коробкой передач. Привод можно выбрать как передний, так и полный. Начальная цена за такую версию составляет от 1 миллиона 350 тысяч рублей.

В то же время новый «Селтос» имеет четыре комплектации – Luxe, Style, Prestige и Premium, а также вариант с 1,6-литровым двигателем в базовых версиях Classic и Comfort, которые ещё не вышли в продажу. По словам представителя дилерского центра «Аларм-Моторс» Kia Дениса Цепелева, доступные модификации «Селтоса» появятся в реализации к лету.

Напомним, что стоимость базовых «Селтосов» будет начинаться от 1 миллиона 100 тысяч рублей.

При этом не исключается, что ещё до появления начальных комплектаций этого кроссовера их цены будут пересмотрены в сторону увеличения из-за падения рубля и сокращения или полного прекращения госпрограмм поддержки автопрома.