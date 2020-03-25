Стали известны даты появления новых Toyota Corolla и Venza

В Сеть утекло фото, демонстрирующее планы компании Toyota по ближайшим презентациям новых моделей. На снимке отчетливо видно две модели, подписанные статусом «all-new» («полностью новые»). Обе новинки – кроссоверы.

Первой новой моделью должна стать Corolla Cross – паркетник, разработанный на базе «Короллы». Продажи кроссовера стартуют в третьем квартале 2021 года.

На слайде также обозначен гибридный кроссовер, который, судя по всему, «Тойота» собиралась показать на автосалоне в Женеве в марте, но в итоге премьера этой модели была перенесена на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Что касается новой Toyota Venza, то на опубликованном изображении информации о датах его презентациинет, хотя ранее сообщалось о дебюте этой модели в конце 2020 года.