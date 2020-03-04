Skoda перенесла запуск Rapid в России

Фото: Skoda

Представители компании Skoda сообщили о нехватке некоторых комплектующих на своей производственной площадке в Калуге.

Сегодня стало известно о том, что на заводе были существенно сокращены темпы сборки новых автомобилей Rapid из-за нехватки деталей. И, ввиду этого, старт продаж машин фирма была вынуждена перенести на конец весны текущего года. Напомним, что за базовую модификацию нужно будет заплатить от 829 тысяч рублей.

Ходя слухи, что на самом предприятии дела обстоят не очень хорошо. В апреле может быть введена процедура простоя, а до этого времени планируется отменить третью смену, а также сократить рабочий день. Представители автомобильного бренда пока эту информацию не подтверждают, однако, и не опровергают. Поэтому, вполне вероятно, что ситуация будет складываться именно таким образом.