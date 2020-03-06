Seat будет следить за усталостью водителей

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Разработчики фирмы полагают, что система искусственного интеллекта сможет контролировать уровень усталости водителей.

Для того, чтобы создать инновационную систему контроля за водителем, компания Seat обратилась за помощью к одному из развивающихся стартапов, штаб-квартира которого находится в Израиле. Сообщается, что новая программа сможет не только определять, когда водитель засыпает, но и сможет фиксировать, видит ли он приближающегося пешехода или нет. Для этого, будет постоянно определяться направление взгляда водителя, частота его моргания и прочее.

Кроме того, инновационная система позволит распознавать разных водителей одного транспортного средства и адаптировать условия внутри автомобиля под их собственные предпочтения. В компании убеждены, что управление транспортным средством в комфортных условиях во много раз сократит количество ДТП. Но, пока не сообщается, когда именно искусственный интеллект будет испытан на реальных машинах.