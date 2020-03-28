Сборка модели Lada XRay Cross приостановлена

Сборочная линия B0 предприятия «АвтоВАЗа» в Тольятти прекратила выпуск автомобилей Lada XRay Cross. Кросс-хэтчбеки перестали собирать в связи с отсутствием комплектующих.

Как сообщает группа «For Friends & Для Друзей» в соцсети «VK», сейчас конвейер B0 осуществляет производство только обычных хэтчбеков Lada XRay. Ожидается, что уже в ближайшее время нехватка деталей затронет и модели Renault Logan с Renault Sandero, идущим по той же линии.

В соседнем корпусе, где ведется сборка моделей Lada Granta, Datsun on-DO и mi-DO, такой проблемы пока нет. Их производство осуществляется в прежнем режиме.

Напомним, что ранее из-за пандемии в России были вынуждены закрыться заводы PSA и Volvo в Калуге, Hyundai в Петербурге и калининградское предприятие «Автотор».