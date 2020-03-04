Roland Gumpert Nathalie превратился в серийную модель

Фото: Roland Gumpert

Новинка будет продаваться по цене от 407 тысяч евро.

Изюминкой этого необычного транспортного средства является то, что в его основе положена силовая установка из блока метанольных топливных ячеек на 15 киловатт в сочетании с баллоном на 65 литров и буферной тяговой батареей. Общая ёмкость агрегата составляет 178 киловатт в час. Принцип работы этого «спиртного» автомобиля прост. Метанол нагревается до 400 градусов, ввиду чего выделяется водород. И это вещество используется для получения электричества, необходимого для питания аккумуляторных блоков.

Мощность мотора составляет 544 лошадиные силы. До первой сотни купе сможет добраться всего за 2.5 секунды. А максимальная скорость движения ограничена показателем в 300 лошадиных сил. Общий запас хода составляет 820 километров. Хотя, для прототипа фирма заявляла рекордные 1 200 километров. Чтобы заправить бак метанолом понадобится всего 3 минуты.

Сообщается, что первые поставки ориентировочно начнутся в первой половине будущего года.