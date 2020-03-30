Renault рассказала о своём достижении на рынке России

Фото: Renault

Сегодня стало известно, что рубеж в 350 тысяч реализованных хэтчбеков Sandero был преодолён.

Данную информацию озвучили официальные представители торговой марки в России. Напомним, что эта машина вышла в продажу 10 лет назад. С тех пор модель дважды менялась, появился «кроссоверный» вариант. Актуальное поколение порадует покупателей шикарной светодиодной оптикой, модифицированными бамперами, оригинальным рулевым колесом и современной мультимедийной системой.

В компании отметили, что на рынке России прошлый год стал наиболее удачным для автомобилей В-класса. На 2020 год фирма пока не хочет ставить никаких целей, так как сложная ситуация, связанная с коронавирусом, не даёт компании продолжать развиваться.