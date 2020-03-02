Renault представила автомобиль с раздвижным кузовом

Фото: Renault

Был продемонстрирован инновационный шоу-кар под названием Morphoz, который способен модифицировать свои физические размеры за счёт раздвижного кузова.

В основу нового концепта компания Renault положила платформу CMF-EV. Именно на ней в дальнейшем будут выпускаться инновационные машины торговой марки. Платформа отличается вариативностью. Так, предусмотрено несколько тяговых батарей, а также возможность устанавливать различные модификации силовых агрегатов.

Что касается нового шоу-кара, то новинка получила электрифицированный силовой агрегат с мощностью в 136 или 218 лошадиных сил. Аккумулятор может иметь ёмкость в 40 или 90 киловатт в час. Главной особенностью новинки Renault является возможность машины менять свои габариты в зависимости от того, какой профиль движения был выбран. В режиме путешествия колёсная база составит 2 метра 93 сантиметров, тогда как для адаптации к поездке в городских условиях установка сократит показатель вплоть до 2 метров 73 сантиметров.

Однако, чтобы воспользоваться этой особенностью, необходимо будет приехать к специальным зарядным станциям, где аккумуляторы будут заменены на другие. Отмечается, что в процессе трансформации определенные изменения будут отражаться и на интерьере. В компании отмечают, что пока у концептуальной модели нет никаких шансов стать серийной. Но, в этом автомобиле были реализованы все планы, которые фирма планирует внедрить в дальнейшем.