Раскрыта внешность нового Fiat 500

Фото: Fiat

На одном из зарубежных форумов появилась фотография нового автомобиля модели Fiat 500е. Очевидно, что новинка сохранит основные характеристики форм-фактора предшественника, хотя и станет выглядеть более привлекательно и актуально.

Пока что в сети нет практически никакой информации о новом электрифицированном ситикаре. Очевидно, что компания скрывает все данные для того, чтобы презентация произвела фурор. А это значит, что все характеристики, доступные для актуальной машины, должны быть в несколько раз превышены.

Напомним, что доступный электрокар оснащается силовой установкой с одним мотором мощностью в 113 лошадиных сил. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономность движения вплоть до 160 километров. И, если верить инсайдерам, то новый автомобиль получит дальность хода в 400 километров. Дата официального дебюта авто пока не названа, но, очевидно, что она состоится уже через несколько дней.