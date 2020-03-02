Раскрыт внешний вид BMW i4

Фото: BMW

Не так давно стало ясно о том, что Женевский салон не состоится из-за угрозы распространения коронавируса. Однако, это событие не помешает компании BMW провести презентацию i4 в запланированный срок.

Представители немецкого бренда поспешили заверить своих поклонников, что все дебюты, которые были назначены на Женевский автосалон, будут проходить в то же самое время, но, в режиме онлайн. А это значит, что новый электрокар модели BMW i4 нам удастся увидеть уже завтра. Сегодня же в интернете появился первый официальный тизер, который продемонстрировал, как именно будет выглядеть новинка.

Напомним, что машину будет комплектовать аккумулятор на 80 киловатт в час, а запас хода составит около 600 километров. Максимальная скорость движения машины составит 200 лошадиных сил, а с места до первой сотни авто сможет разогнаться ровно за 4 секунды. За работоспособность электрокара будет отвечать силовая установка на 530 лошадиных сил.