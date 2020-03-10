Проведение Московского автосалона под вопросом

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Столичную выставку автомобилей могут отменить так же, как Женевский и Пекинский автосалоны.

Мотор-шоу в Москве традиционно проводится каждые 2 года в начале осени. Это одно из самых важных событий в автомобильной индустрии. Однако, ввиду эпидемии коронавируса, возможность проведения этого автосалона остаётся под вопросом. Решение будет принято уже до конца этой весны.

Отметим, что с каждым годом участников автосалона в столице России становилось всё меньше. Но, если ситуация с эпидемией не стабилизируется, то на этот раз Москва и вовсе останется без легендарного события. Пока что достоверно известно лишь о том, что в рамках мотор-шоу должны быть представлены обновлённые машины Lada Largus FL, а также запланирован дебют внедорожника отечественного производства Aurus Komendant.