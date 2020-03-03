Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным

Фото: Porsche

Новый автомобиль способен добраться до первой сотни всего за 2.7 секунды.

Обновлённая машина стала шире на 4.5 сантиметра. Спереди теперь красуются диски на 21 дюйм. Под капотом установлен мотор на 3.8 литра, который имеет мощность в 650 лошадиных сил, что на 70 пунктов больше, чем агрегат, установленный в прошлой модификации. Максимальная скорость движения составляет 330 километров в час.

Даже в базовое оснащение входит система полного привода, а также шикарная спортивная подвеска. Новые амортизаторы теперь лучше реагируют на дорожные условия. Система выхлопа оснащена подвижными заслонками. Изюминкой суперкара является наличие оригинального выдвижного переднего спойлера, который оснащён пневматическим приводом.