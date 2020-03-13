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Основатель автомобильного бренда лично провёл презентацию новых автомобилей Imola и Huayra Roadster BC в режиме онлайн-трансляции. Отметим, что изначально планировалось провести дебют новинок в рамках Женевского автосалона.

Imola будет продаваться по цене в 422 000 000 рублей. В продажу поступит всего 5 экземпляров шикарных машин. Гиперкар оснастят мощнейшим шестилитровым мотором, форсированным до 839 лошадиных сил. И это делает машину самой мощной в доступной серии бренда.

Что касается нового гиперкара Huayra Roadster BC, то этот автомобиль обойдётся покупателям в 295 000 000 рублей. Под его капотом будет работать силовая установка с отдачей в 800 лошадиных сил. До первой сотни авто сможет добраться за 2.7 секунды.