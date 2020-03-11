Фото: Cadillac

Сегодня в сети появилась новая информация от инсайдеров относительно электрифицированного автомобиля премиального производителя. Несколько дней уже стало известно маркетинговое название модели – Celestiq. Теперь же стало понятно, сколько будет стоить новинка.

Ориентировочно, ценник составит около 200 тысяч долларов. Отметим, что в основе транспортного средства будет положена инновационная платформа. Что касается аккумуляторных блоков, то они будут иметь ёмкость в диапазоне от 50 до 200 киловатт в час.

Конвейер по изготовлению новых электрокаров будет запущен в Мичигане. Каждый экземпляр автомобиля будет собран вручную, чем и обусловлена высокая стоимость машины. В продажу первая модель поступит уже через 2 года. Предполагается, что одного заряда аккумулятора хватит на преодоление 644 километров пути.