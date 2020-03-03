Появились данные про новый мощный Aston Martin

Фото: Aston Martin

В сети были опубликованы новые снимки коллекционного автомобиля модели V12 Speedster. Шикарный суперкар будет изготовлен в количестве всего 88 единиц.

Отметим, что над созданием этого автомобиля специалисты профильного заводского ателье трудились больше года. Баркетта станет лучшим приобретением для тех, кто ценит скорость, а также стремиться пополнить коллекцию эксклюзивными экземплярами. Под капотом суперкара будет работать мотор с объёмом в 5.2 литра, оснащённый двумя турбонагнетателями. Общая отдача двигателя составит 700 лошадиных сил. Комплектует систему коробка автомат на 8 ступеней.

Отметим, что авторы этого проекта вдохновились сразу двумя историческими машинами. Один из них – это популярный гоночный автомобиль DBR1. Кроме того, при разработке авто учитывались решения, свойственные для спидстера СС100, который был выпущен 7 лет назад в честь столетия автомобильного бренда.