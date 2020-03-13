Первые российские Haval H5 близки к отправке к дилерам

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Компания Haval приступит в продажам внедорожников H5, собранных на заводе в Тульской области, уже в первой половине апреля. Первые экземпляры этих машин уже выпущены с конвейера и готовятся к отправке к дилерам в крупные города России.

Официальный прайс-лист на данную модель пока держится в секрете, но порядок цен уже известен. Ожидается, что рамный внедорожник H5 будет стоить дешевле, чем кроссовер F7. Напомним, что последний продают по цене от 1 миллиона 474 тысяч рублей.

В качестве конкурента нового Haval H5 в России выступит отечественный УАЗ «Патриот», за который в минимальной комплектации просят от 819 тысяч 900 рублей, а в «максимальной» 1 миллион 298 тысяч рублей.

Точная дата официального старта продаж Haval H5 в РФ пока неизвестна, но, по слухам, ей может оказаться 20 апреля. Внедорожники, собираемые в Узловой, оснащаются 2-литровым турбированным бензиновым мотором с отдачей в 150 и 177 лошадиных сил, работая в паре с «механикой» и передним или полным приводом.