Опубликованы «живые» фото нового Genesis G80

Компания Genesis анонсировала дебют новой генерации премиального седана G80, но дизайн автомобиля до сих пор был тайной. На днях на форуме «G80 Club» появились первые «живые» фотографии премиальной 4-дверки третьей генерации.

Судя по ним, новое поколение G80 получит другой дизайн экстерьера и интерьера по сравнению с предшественником. Внешний облик седана выполнят с использованием строгих линий, а в интерьере появится новая приборная панель в виде открытого пространства с 14,5-дюймовым дисплеем мультимедийной системы.

В моторную гамму новинки войдут 2,5- и 3,5-литровые бензиновые двигатели Turbo GDi, а также 2,2-литровый «дизель» на 202 лошадиные силы.

Презентация нового поколения Genesis G80 состоится 25 марта. В этот же день будет объявлен старт продаж автомобиля.