Опубликовано первое изображение Volkswagen Amarok

Фото: Volkswagen

Представители немецкой компании обнародовали эскиз пикапа нового поколения.

Несмотря на то, что изображение было опубликовано официальным источником, не стоит ожидать, что серийная модификация Volkswagen Amarok будет полностью повторять решения, показанные на эскизе. Вероятнее всего фирма просто хотела продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться дизайн в будущем поколении. Поэтому маловероятно, что в автомобиль поступит в продажу с такими огромными дисками и без дверных ручек.

По предварительным данным новый пикап выйдет на рынок не раньше, чем через 2 года. И он станет совместным продуктом компании Volkswagen и Ford. Отметим, что актуальное поколение автомобиля продаётся в России по цене от 2.5 миллионов рублей. В этой комплектации машина работает на базе двухлитрового мотора, который сочетается с коробкой автоматического типа на 8 ступеней.