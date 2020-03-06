Очередной суперкар Maserati показали в серийном кузове

Фото: Maserati

Представители компании решили подогреть интерес аудитории к разработке своего нового суперкара и опубликовали в сети первые фотографии прототипа, который заключён в серийный кузов.

Отметим, что сами снимки были сделаны таким образом, чтобы не раскрывать все особенности авто. Так, можно оценить только внешний вид кормы модели и боковое остекление. Однако, это не помешало экспертам сделать ряд выводов.

В частности, специалисты рассмотрели, что Maserati комплектуется крупными тормозными дисками и выхлопными патрубками, которые выведены по центру. Отметим, что пока что машина носит имя МС20. Ходят слухи, что авто может получить мотор на 2.9 литра, как у Giulia GTA. Кроме того, в линейке может появиться и гибридная спецификация силовой установки. Официальная презентация машины должна состояться уже в конце весны этого года.