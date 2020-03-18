Обновленный китайский «УАЗ» вышел в продажу

Фото: BitAuto

Компания BAW приступила к продажам на китайском авторынке обновленной версии своего внедорожника BJ212, являющегося аналогом легендарных моделей ГАЗ-69 и УАЗ-469. Данная модель выпускается с 1964 года и в 2020 пережила очередной рестайлинг, в рамках которого автомобиль стал более безопасным и современным.

Внедорожник BJ212 имеет рамную конструкцию с независимой передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задним мостом на пружинах и продольных тягах.

Приводит в движение обновленную модель бензиновый турбомотор на 1,5-литра с индексом 4A91T от компании Mitsubishi, выдающий 136 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП. Привод – полный.

С рестайлингом модели BJ212 получила систему ABS, ремень безопасности для среднего пассажира на заднем ряду и автоматический корректор фар.

Стоимость нового внедорожника начинается от 77 тысяч 700 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет 820 тысяч рублей по текущему курсу.