Новый стильный кроссовер Changan Uni-T представлен официально

Фото: Changan

Компания Changan представила свой новый кроссовер Uni-T, который претендует на звание самого стильного «паркетника» на китайском авторынке. Название Uni-T расшифровывается как «уникальные технологии». Под этим названием «Чанган» готовит целую линейку автомобилей, в число которых войдет ещё 4-5 машин.

Кроссовер будет построен на новой платформе. Его габариты окажутся следующими: 4515 мм/1870 мм/1565 мм. Размер колесной базы составит 2710 мм.

Под капот стильного Uni-T установят 1,5-литровый двигатель Blue Core NE с непосредственным впрыском топлива. Отдача этого агрегата составит 180 лошадиных сил при 300 Нм крутящего момента. Связку ему составит 7-скоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

По словам шеф-дизайнера Changan Бертрана Баха, серийная версия Uni-T не будет отличаться от прототипа, презентация которого состоялась накануне.

Официальный дебют товарного Uni-T состоится позже в этом году. Продажи новинки должны стартовать до конца 2020 года.