Новый Lada Largus FL получит линзованную оптику

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Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о том, что тестовая сборка фейслифтового Lada Largus уже стартовала.

Накануне портал «Лада.Онлайн» опубликовал очередные шпионские фотографии новинки, судя по которым новый «Ларгус» получит линзованную оптику.

Фото: “For Friend & Друзей”

Кроме новых фар головного света Lada Largus FL должен получить другие задние фонари (от Lada Vesta) и задний бампер, а также видоизмененным рельефом капота и передних крыльев.

В салоне ожидается появление передней панели, схожей с Renault Duster, а также приборной панели, блока управления климат-контролем и мультимедийной системы, таких же, как в Lada XRay Cross. Техническая сторона новых «Ларгусов» останется прежней.

Официальная презентация Lada Largus FL должна состояться на автосалоне в Москве (ММАС-2020).

Напомним, что в феврале стало известно о начале доводочных испытаний фейслифтовых “Ларгусов”, которые отправили обкатывать в Якутию.