Новый Lada Largus FL получит линзованную оптику

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о том, что тестовая сборка фейслифтового Lada Largus уже стартовала.
Накануне портал «Лада.Онлайн» опубликовал очередные шпионские фотографии новинки, судя по которым новый «Ларгус» получит линзованную оптику.
Кроме новых фар головного света Lada Largus FL должен получить другие задние фонари (от Lada Vesta) и задний бампер, а также видоизмененным рельефом капота и передних крыльев.
В салоне ожидается появление передней панели, схожей с Renault Duster, а также приборной панели, блока управления климат-контролем и мультимедийной системы, таких же, как в Lada XRay Cross. Техническая сторона новых «Ларгусов» останется прежней.
Официальная презентация Lada Largus FL должна состояться на автосалоне в Москве (ММАС-2020).
Напомним, что в феврале стало известно о начале доводочных испытаний фейслифтовых “Ларгусов”, которые отправили обкатывать в Якутию.