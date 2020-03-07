Фото: Geely

Китайская Geely приступила к продажам на местном рынке обновленного кроссовера Boyue (у нас Atlas) еще в прошлом году. Новинка получила к названию приставку Pro. Не так давно рестайлинговый вседорожник дебютировал на автосалоне в Кувейте, где кардинально сменил название. Автомобиль получил имя Azkarra, под которым его планируется продавать на всех рынках, кроме России.

Визуально Geely Azkarra является копией китайского Boyue Pro. Кроссовер оснастили новой решеткой радиатора, другим капотом и корпусами наружных зеркал, светодиодной оптикой, новыми задними фонарями и обновленной багажной дверью. Длина автомобиля выросла на 25 мм – до 4544 мм. Колесная база же осталась прежней – 2670 мм.

В интерьере появилась новая передняя панель и центральная консоль, а также другое рулевое колесо и виртуальная приборная панель.

Моторная линейка ближневосточного кроссовера пока не объявлена, но в Китае аналог Azkarra под названием Boyue Pro комплектуется 1,5-литровый турбомотор на 177 лошадиных сил, работающим в паре с «роботом».

В России обновленный кроссовер будет продаваться под названием Atlas Pro. Согласно ОТТС, новинка будет предлагаться у нас с 1,5-литровым турированным агрегатом, работающим как в паре с 6-скоростными МКПП и АКПП, так и с 7-диапазонным «роботом». Привод – полный.