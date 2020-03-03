Новую «Газель City» впервые показали на снимках

Фото: RCI News

Компания «ГАЗ» поделилась официальными изображениями нового перспективного микроавтобуса GAZelle City. Напомним, что не так давно этот низкопольный каркасный автобус получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать его продажи.

Судя по изображениям автомобиля, опубликованным группой «RCI News» в соцсети «VK», новая «Газель City» будет отличаться от своей предшественницы наличием оригинальных кузовных панелей, рельефного капота, крыльев новой формы, другой решетки радиатора в стиле «Газель NN», а также линзованной головной оптикой и бампером со встроенными в него «противотуманками».

Фото: RCI News

Автомобиль получил увеличенный показатель грузоподъемности, усиленную конструкцию рамы, пневмоподвеску, позволяющую снижать уровень пола на остановках и дисковые тормоза «в круг».

Приводит в движение новинку 2,8-литровый дизельный двигатель Cummins ISF/Huadong ISF, выдающий 149 лошадиных сил. Связку ему составит 5-скоростная МКПП.

Прием заказов от столичных перевозчиков, городских парков и госструктур уже стартовал. Первая партия машин выкрашена в зеленый цвет кузова.

Продажи автомобилей GAZelle City частным клиентам начнутся в конце мая – начале июня 2020 года. Цены на данную модель пока не названы.