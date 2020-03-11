Нью-Йоркского автосалона тоже не будет

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Выставка должна была открыть свои двери ровно через месяц. Однако, сегодня стало известно, что мероприятие не состоится.

Пока что организаторы мотор-шоу говорят о том, что выставка всё-таки будет проходить, но только в конце лета. Однако, это ещё не точная и не обоснованная информация, так как никто не может предположить, как ситуация будет обстоять с эпидемией коронавируса дальше.

Примечательно, что ещё несколько дней назад организаторы уверяли, что Нью-Йоркский автосалон всё-таки состоится несмотря ни на что, а для сокращения рисков будут предприняты дополнительные меры безопасности. В частности, планировалось обрабатывать все объекты в несколько раз чаще. На территории даже было установлено несколько десятков пунктов для дезинфекции рук. Однако, очевидно, что этого недостаточно.