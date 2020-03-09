Фото: из открытых источников

Организаторы легендарного события в мире автомобильной индустрии рассказали, что будут предприняты дополнительные меры безопасности для того, чтобы защитить всех участников шоу от коронавируса.

Многие международные автомобильные салоны уже были отменены из-за вспышки эпидемии. Но, несмотря на то, что заболевшие были обнаружены и на территории Соединённых Штатов Америки, отказываться от проведения Нью-Йоркского автосалона организаторы не спешат.

Сейчас в комплексе, где планируется проведение мотор-шоу, уже установили 70 пунктов для полной дезинфекции рук. Кроме того, всех участников события обязали проводить уборку своих автомобилей в несколько раз чаще, чем прежде. Бюджет на регулярную дезинфекцию дверных ручек, поручней и прочих предметов, был увеличен вдвое.