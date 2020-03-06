Фото: Toyota

Ликвидность той или иной модели является одним из важнейших показателей при выборе автомобиля. Эксперты назвали автомобили сегмента SUV-С, которые теряют в стоимости спустя три года с момента приобретения меньше, чем остальные.

По информации, опубликованной «Автостатом», самым ликвидным среднеразмерным кроссовером в России является Toyota RAV4. Через три года с приобретения этот автомобиль теряет всего 18%, сохраняя 81,84% от своей первоначальной цены.

На второй позиции по этому показателю располагается еще один «японец» – Mazda CX-5. Через 3 года перепродать эту модель на вторичном рынке можно сохранив 81,75% его первоначальной стоимости.

Тройку лидеров замкнул корейский Hyundai Tucson. Спустя три года с покупки этой модели его стоимость на «вторичке» составляет 79,77% от первоначальной цены.