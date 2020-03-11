Названы цены на обновленную Hyundai Creta для России

Фото: Hyundai

Обновление Creta, анонсированное российским офисом Hyundai пару дней назад, получилось весьма скромным. Автомобиль получил слегка модернизированный экстерьер, в котором по-другому выглядит радиаторная решетка, задний бампер и задние фонари, в то время как интерьер остался без изменений.

Моторная линейка по-прежнему состоит из 1,6- и 2-литровых двигателей на 123 и 150 лошадиных сил, работающих в связке с 6-ступенчатой МКПП или «автоматом».

С рестайлингом изменился ценник «Креты». Большая часть комплектаций этого «паркетника» подорожала, но есть и версии, в которых автомобиль наоборот стал дешевле.

Стоимость базового варианта исполнения с 1,6-литровым агрегатом и «механикой» выросла на 3 тысячи рублей – до 975 тысяч рублей. Остальные комплектации подорожали на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а 2-литровые автомобили в версии Comfort напротив стали дешевле на 15 тысяч рублей.

Кроме того, в список комплектаций рестайлинговой «Креты» вошла новая версия – Style, оснащенная кожаным салоном мультимедийной системой, ранее доступным только в качестве опций.

Продажи обновленной Hyundai Creta должны стартовать уже совсем скоро, но точная дата начала реализации этой модели в России пока неизвестна.