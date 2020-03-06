Названа стоимость Mercedes-Benz GLA в России

Фото: Mercedes-Benz

На рынок России новинка поступит с двумя бензиновыми силовыми агрегатами на выбор.

Автомобиль модели Mercedes-Benz GLA во втором поколении выходит на отечественный рынок. Сообщается, что его можно будет купить с мотором на 1.3 литра или двухлитровым агрегатом. Стоимость же машины находится в диапазоне от 2 миллионов 790 тысяч рублей до 3 миллионов 470 тысяч рублей.

В салоне будет установлена шикарная приборная доска, инновационный мультимедийно-информационный центр с тачскрином на 10 дюймов, климат-контроль, круиз-контроль. Кресла будут оснащены подогревом так же, как и рулевое колесо. В базовой модификации машина будет оснащаться дисками на 18 дюймов. Но, за отдельную плату удастся приобрести авто с дисками на 19 дюймов.

Напомним, что в основе автомобиля была положена платформа A-Class, которая была показана только в конце прошлого года.