Назван ТОП-8 машин, которые гниют очень быстро

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Быстрая утрата кузова автомобиля коррозионной стойкости нередко бывает связана с некачественным кузовным ремонтом, либо наплевательского отношения владельца к своему «железному коню». Но существуют модели, которые даже при должном уходе и отсутствии ДТП быстро теряют устойчивость к естественному процессу, происходящему с неоцинкованным либо слабооцинкованным кузовом.

Эксперты издания «Свободная пресса» назвали восьмерку таких автомобилей, где первая строчка досталась отечественному УАЗ «Патриот». Оцинковка кузова этого внедорожника всегда была весьма формальной, однако за последнее время «ульяновцы» старались исправить этот недостаток. Тем не менее, как и другие «УАЗики», данная модель по-прежнему отпугивает потенциальных клиентов сулящими проблемами с ржавчиной, что очень обидно, поскольку по оснащению и цене «Патриот» бывает весьма привлекательным предложением.

На второй позиции расположился ВАЗ-2114. Знаменитая «четырнадцатая» страдает от коррозии не меньше, чем «Патриот». Появление рыжиков начинается с порогов и крыльев. Затем подключается днище, нижняя часть дверей и кромка капота.

ТОП-3 замкнул китайский седан Lifan Solano, являющийся одним из самых популярных представителей автопрома «Поднебесной» на «вторичке». Эта модель, как и другие «китайцы», имеет традиционные проблемы с ржавчиной, особенно хорошо проявляющиеся в больших городах, дороги которых обильно посыпаются реагентами. Тем не менее, в последнее время китайские автопроизводители осознали допущенную ошибку и оцинковывают кузова своих машин гораздо лучше.

Далее в ТОП-8 самых быстрогниющих автомобилей вошли: Ravon Nexia, Mazda3 и Mazda6, Hyundai Sonata EF и Mercedes E-Class (W210).