На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

Фото: Lada

Запорожский автомобильный завод «ЗАЗ», входящий в состав «Укравто», приступил к производству автомобилей почти всего модельного ряда Lada, за исключением внедорожника «Нива». С конвейера предприятия уже сходят Lada Largus, Lada Vesta и Lada XRay.

Хэтчбек Lada XRay на Украине выпускают в двух версиях: с 1,6-литровым и 1,8-литровым бензиновыми моторами, отдача которых составляет 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Связку им оставляет 5-ступенчатая МКПП. За первую модификацию XRay просят от 284 тысяч 580 гривен или 764 тысячи рублей, а за вторую – 344 тысячи гривен (920 тысяч рублей).

Производство Lada Largus ведется только в кузове универсал. Автомобиль выпускают с безальтернативным 1,6-литровым двигателем на 87 лошадиных сил и 5-скоростной МКПП. Продавать такие «Ларгусы» будут за 307 тысяч 440 гривен или 823 тысячи рублей.

Приобрести «Весту» на Украине пока также можно будет только в одной версии – в кузове седан с 1,6-литровым 110-сильным двигателем и механической трансмиссией. Стоимость 4-дверки составляет 281 тысячу 820 гривен или 754 тысячи рублей.