На дне реки в США найдена коллекция уникальных автомобилей

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В американском городке Портленд группа дайверов отправилась на поиск в одной из рек пикапа, который, по одной из местных легенд, был отправлен туда девушкой, поругавшейся со своим бойфрендом. В итоге же вместо затопленного двадцать лет назад Chevrolet команде удалось обнаружить на дне реки сразу несколько уникальных машин, выпущенных в прошлом столетии.

Среди находок дайверов оказалась легендарная Mazda RX-7 красного цвета. Понять, сколько времени автомобиль пробыл в воде, сложно, но можно предположить, что около 40 лет, поскольку производство этой модели стартовало в 1981 году.

Кроме «Мазды» аквалангисты наткнулись на дне реки на Ford Mustang Mach 1 1973 года выпуска, а также три пикапа Chevrolet Luv.

Никакой информации о том, как найденные на дне реки Портленда автомобили оказались там, нет. Звучат предположения, что машины были утоплены их угонщиками или же страховыми мошенниками.