Мощность BMW M2 Coupe превысит 420 лошадиных сил

Фото: BMW

Немецкая компания рассказала о том, что будет с известной М-версией и какие модификации поступят на рынок.

Ранее представители компании BMW сообщали, что собираются сохранить заднеприводную версию автомобилей второй серии. И она действительно останется. Машина получит механическую коробку передач, а также автоматическую трансмиссию на 8 ступеней на выбор. А вот версии xDrive не будет.

Модельную линию возглавит автомобиль модели M2, который получит приставку G87. Под капотом будет работать трёхлитровый мотор с мощностью более 420 лошадиных сил. До первой сотни машина должна разгоняться за 4 секунды. Такие показатели необходимы для того, чтобы модель могла составить достойную конкуренцию на рынке.

Через несколько лет машина может выйти в продажу и в полноприводной модификации. Однако подробности о ней пока держатся в тайне.