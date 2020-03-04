Mitsubishi Eclipse Cross в России появится в новой версии

Фото: Mitsubishi

На отечественный рынок кроссовер поступит в новой модификации под названием Black Edition. Как ясно из названия, особенностью версии станут чёрные элементы в отделке экстерьера.

Версия будет реализована на базе традиционного Mitsubishi Eclipse Cross, под капотом которого работает полуторалитровый мотор. Сообщается, что кроссоверы в новой модификации будут выпускаться в ограниченном количестве. Их особенностью станут боковые зеркала, накладки на переднем и заднем бамперах, радиаторная решётка и молдинги чёрного цвета. Такое же колористическое решение выбрано и для оформления потолка в интерьере.

Новая модификация получит диски на 18 дюймов всё того же чёрного оттенка, а также специфические накладки на педали из алюминия. Стоимость паркетника будет стартовать от 1 миллиона 920 тысяч рублей. Отметим, что модель в стандартной модификации пользуется небольшой популярностью в России, и в прошлом году было реализовано чуть более полутора тысяч экземпляров Eclipse Cross.