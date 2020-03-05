Mercedes-Benz хочет сократить количество моделей

Фото: Mercedes-Benz

В компании Mercedes-Benz сообщили о том, что приступили к плану планомерного сокращения расходов. И, как оказалось, начать экономить фирма решила изначально за счёт сокращения модельного ряда.

ТОП-менеджер автомобильного бренда в своём интервью рассказал, что планируется оптимизировать ряд доступных моделей, а также сократить количество платформ, которые ложатся в основу транспортных средств. Помимо этого, планируется навсегда избавиться и от силовых агрегатов, которые не пользуются большим спросом у покупателей.

Уже известно, что конвейер навсегда покинут купе и кабриолет S-класса, а также немецкий пикап Х-класса. Более того, ходят слухи, что прекратится производство машин В-класса, но эту информацию производитель пока не подтверждал.

Все деньги, которые удастся сэкономить за счёт сокращения модельного ряда, планируется потратить на разработку новых электрифицированных машин и гибридов, на которые и делает ставку фирма. Кроме того, значительная доля свободных средств будет направлена в сегмент развития автономных систем управления.